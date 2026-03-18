Verso Fiorentina-Inter i precedenti all’Artemio Franchi

Domenica sera si gioca Fiorentina-Inter, una sfida valida per la trentaquattresima giornata di campionato. La partita si svolge all’Artemio Franchi, uno stadio con una lunga storia di incontri tra le due squadre. La Fiorentina ospita l’Inter in una sfida che si ripete nel campionato di Serie A, con precedenti registrati nei confronti in questa arena.

Giornata numero trenta di campionato, la capolista di scena in un campo storicamente ostico. Fiorentina-Inter si giocherà domenica sera: i precedenti di Serie A nello stadio dei viola. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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