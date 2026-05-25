Nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2026, un attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie Rai Mare Fuori è stato arrestato. Durante un'udienza, ha affermato: “Con i miei soldi vi compro tutti”. La vicenda riguarda un episodio di cronaca giudiziaria e ha coinvolto il 25enne, di origini italo-ucraina, noto al pubblico televisivo. La notizia si aggiunge a un periodo difficile per l’attore, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’arresto.

La notte tra il 20 e il 21 maggio 2026 ha segnato un nuovo capitolo difficile nella vita di Artem Tkachuk, il 25enne attore italo-ucraino diventato volto noto al grande pubblico per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie Rai Mare Fuori. L’attore è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Rho, nell’hinterland milanese, dopo aver danneggiato quattro veicoli in sosta insieme a tre conoscenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. I fatti si sono svolti intorno alle tre del mattino in via Molino Prepositurale e secondo le ricostruzioni degli agenti del Commissariato di Rho, intervenuti dopo la segnalazione di una donna alla centrale operativa della questura, le quattro auto coinvolte presentavano evidenti segni di vandalismo: ammaccature sulla carrozzeria e specchietti retrovisori esterni divelti, causati con calci e pugni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Artem Tkachuk, arrestato l’attore di Mare Fuori nella notte: “Con i miei soldi vi compro tutti”

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Artem Tkachuk, arrestato l'attore di Mare Fuori: danneggiava le auto in sosta a Milano

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