La notte di follia dell’attore Tkachuk Dalla serie Mare fuori alle manette | Con tutti i soldi vi posso comprare

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come estremo gesto di disprezzo nei confronti della polizia, ha pensato bene di urinare a terra nella camera di sicurezza, nonostante fosse fornita di servizi igienici. È stato questo l’ultimo strascico della notte di follia di Artem Tkachuk, attore venticinquenne di origine ucraina, tra i protagonisti della popolare serie tv Mare Fuori nei panni del personaggio Pino Pagano detto “Pino ‘o Pazzo”, arrestato per danneggiamento pluriaggravato in concorso e denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane, che era anche nel cast della pellicola “La paranza dei bambini” e della fiction “Un passo dal cielo”, è accusato di aver danneggiato quattro macchine la notte scorsa in via Molino Prepositurale a Rho insieme al diciottenne Andrea A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La notte di follia dell’attore Tkachuk. Dalla serie “Mare fuori” alle manette: "Con tutti i soldi vi posso comprare"
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