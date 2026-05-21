Artem Tkachuk, attore di 25 anni noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori, è stato arrestato la notte scorsa a Rho, nel Milanese, per aver causato danni a quattro auto in sosta insieme ad alcuni amici. Dopo un breve periodo di detenzione, l’attore è stato rimesso in libertà. Durante un episodio successivo, Tkachuk avrebbe pronunciato frasi offensive nei confronti delle forze dell’ordine, includendo anche un’affermazione rivolta ai poliziotti.

Artem Tkachuk è tornato libero. L’attore italo-ucraino di 25 anni, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori, era stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, per aver danneggiato insieme ad alcuni amici quattro auto in sosta.Nella mattinata di oggi si è svolta l’udienza per direttissima davanti alla giudice Amelia Managò. La magistrata ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia, ma ha deciso di non applicare al 25enne alcuna misura cautelare, respingendo anche la richiesta del pm di imporre l’obbligo di firma. Tkachuk, difeso dall’avvocata Alessia Pontenani, è quindi stato rimesso subito in libertà.Il processo per direttissima inizierà il prossimo 23 luglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Artem Tkachuk, "vi compro tutti coi miei soldi": la star di Mare Fuori insulta i poliziotti

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l'Attore Artem Tkachuk (Pino 'o pazzo') di 'Mare fuori' danneggia 4 auto in sosta, Arrestato

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