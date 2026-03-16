La Minerva e le altre mostre | gli eventi di oggi ad Arezzo

Oggi ad Arezzo si tengono diverse esposizioni e incontri culturali, tra cui la mostra dedicata alla Minerva e altre iniziative in programma nella città. La giornata prevede inoltre eventi pubblici e momenti di incontro che coinvolgono il pubblico locale. Per segnalare altri appuntamenti o iniziative, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.