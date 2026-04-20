Inaugurata in Biblioteca Malatestiana la prima retrospettiva sull’opera dell’intellettuale Arrigo Bugiani
È stata inaugurata presso la Biblioteca Malatestiana la prima mostra dedicata all'opera dell'intellettuale Arrigo Bugiani. La retrospettiva si inserisce nel percorso espositivo avviato con la mostra in corso, intitolata ‘La forma del libro, la forma del mondo’. Questa esposizione include anche la rassegna ‘La sposa infedele’. La manifestazione rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo.
Proseguendo la ricerca avviata con la mostra tuttora in corso ‘La forma del libro, la forma del mondo’, nella quale trova posto anche la rassegna intitolata ‘La sposa infedele. Immagine e parola tra libro d’artista e microeditoria’ (fino al 3 maggio) le edizioni Medusa, all’interno dei progetti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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