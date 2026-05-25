Arretrati dirigenti scolastici 2020-23 a giugno in arrivo 1000 euro lordi in media per le retribuzioni di risultato

A giugno saranno erogati circa 1.000 euro lordi in media ai dirigenti scolastici come pagamento di retribuzioni di risultato per gli arretrati degli anni scolastici 2020-2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha siglato un accordo con NOIPA per il pagamento centralizzato delle integrazioni salariali relative a questi periodi. Le somme riguardano le differenze salariali dovute a ritardi nei pagamenti di competenze maturate negli ultimi tre anni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trovato l’intesa con NOIPA per il pagamento centralizzato delle integrazioni relative agli anni scolastici 202021, 202122 e 202223. L’accredito arriverà con il prossimo cedolino di giugno. L’importo medio si aggira sui 1.000 euro lordi a testa, calcolati sulla base della fascia di complessità di ciascun istituto per le tre annualità considerate. La novità principale risiede nelle modalità di erogazione: il pagamento avverrà in forma massiva e centralizzata, senza coinvolgere le Ragionerie Territoriali dello Stato. Lo stesso vale per la tempistica, definita dall’Amministrazione come “in contemporanea e in un’unica soluzione” per tutti i dirigenti scolastici d’Italia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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