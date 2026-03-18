Stipendio Dirigenti scolastici torna l’anticipo contrattuale e in arrivo arretrati fino a 14mila euro

È stato ripristinato l’anticipo contrattuale del CCNL 2022-2024, consentendo ai dirigenti scolastici di ricevere in anticipo parte degli stipendi. Contestualmente, sono in arrivo arretrati che possono arrivare fino a 14.000 euro. La misura coinvolge direttamente i dirigenti scolastici e riguarda le modalità di pagamento delle loro retribuzioni.

Il ripristino dell’anticipo contrattuale del CCNL 2022-2024 e l’avvio delle erogazioni degli arretrati segnano un passaggio rilevante per la retribuzione dei dirigenti scolastici. A comunicarlo è l’ANP, dopo la sospensione dell’indennità registrata a partire da gennaio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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