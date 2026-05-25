Sono stati identificati due cause finora sconosciute di arresto cardiaco improvviso in giovani. Nuovi studi hanno analizzato alcuni decessi improvvisi, portando alla luce fattori che prima non erano noti. La ricerca si concentra su dettagli specifici legati alle condizioni cardiache di persone di età inferiore ai 30 anni. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o approfondimenti sulle cause individuate.

L'arresto cardiaco improvviso nei giovani rappresenta una delle condizioni più difficili da prevedere perché spesso colpisce persone sane e senza sintomi evidenti. Negli ultimi anni la ricerca ha cercato di capire quali meccanismi nascosti possano provocare aritmie fatali o blocchi improvvisi dell'attività cardiaca. Tre studi internazionali coordinati da ricercatori della Società Italiana di Cardiologia, pubblicati su Jama Cardiology, European Heart Journal e Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, hanno portato una nuova prospettiva individuando due fattori finora non conosciuti. Alcune alterazioni genetiche e la presenza di cicatrici nel tessuto cardiaco, sembrano essere responsabili di molti casi di morte cardiaca improvvisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arresto cardiaco improvviso nei giovani: individuate due cause finora sconosciute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Viareggio: sessantenne muore per un arresto cardiaco improvvisoUn uomo di 60 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri a Viareggio, colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in via Buonarroti.

Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvanoDurante una giornata di pedalata tra amici, un ciclista ha avuto un improvviso malore che lo ha portato a un arresto cardiaco.

Temi più discussi: Arresto cardiaco improvviso nei giovani, dna e cicatrici cuore le cause finora ignote; Arresto cardiaco improvviso nei giovani: il rischio nascosto tra genetica e cuore apparentemente sano; Arresto cardiaco improvviso nei giovani: genetica e cicatrici del cuore dietro i casi finora senza spiegazione; Morte cardiaca improvvisa, non bastano gli esami tradizionali: genetica e risonanza magnetica svelano i rischi nascosti.

Arresto cardiaco improvviso nei giovani: il rischio nascosto tra genetica e cuore apparentemente sanoNegli ultimi anni è aumentata l'attenzione scientifica verso i casi di arresto cardiaco improvviso nei giovani con condizioni di salute apparentemente normali. Spesso, infatti, ... ilmessaggero.it

Morte improvvisa dei giovani, ecco perché succede. La scoperta degli esperti, spaventosoUn cuore che appare perfettamente sano, esami cardiologici nella norma, nessun sintomo evidente e una vita sportiva attiva. Poi, improvvisamente, l’arresto ... thesocialpost.it