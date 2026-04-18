Tragedia a Viareggio | sessantenne muore per un arresto cardiaco improvviso

Un uomo di 60 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri a Viareggio, colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in via Buonarroti. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle persone presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 60 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 17 aprile, a Viareggio, colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in via Buonarroti. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle ore 15:45, nei pressi di un distributore di carburante situato al confine con la zona della Fossa dell’Abate, lasciando i presenti senza parole. La cronaca del soccorso in via Buonarroti. L’evento si è scatenato quando l’uomo si è accasciato a terra, vittima di una crisi cardiaca fulminante. La segnalazione è arrivata immediatamente al numero unico di emergenza, che ha coordinato l’invio sul posto sia di un’ambulanza che di un’auto medica. Una volta giunti nel punto esatto vicino alla stazione di servizio, i sanitari hanno messo in atto manovre intensive di rianimazione per tentare di stabilizzare le funzioni vitali del sessantenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Viareggio: sessantenne muore per un arresto cardiaco improvviso La Strage di Viareggio Notizie correlate Leggi anche: Tragedia al porto: va in arresto cardiaco, muore a 54 anni Tragedia a Lammari, soccorso un uomo in arresto cardiaco. Muore poco dopo l’incidenteLammari (Lucca), 30 marzo 2026 – Tragedia nella mattinata del 30 marzo a Lammari, nel comune di Capannori, un pullman ha tamponato un’auto.