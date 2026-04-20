Durante una giornata di pedalata tra amici, un ciclista ha avuto un improvviso malore che lo ha portato a un arresto cardiaco. I compagni, presenti al momento, sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso e riuscire a salvarlo. L’incidente si è verificato a San Miniato, in provincia di Pisa, e la situazione si è conclusa senza conseguenze gravi grazie all’intervento tempestivo dei presenti.

San Miniato (Pisa), 20 aprile 2026 – Una tranquilla domenica in bicicletta ha rischiato di finire in tragedia. Ma non è stato così grazie al gruppo dei compagni di pedalata e a un medico. Ieri mattina in via Gori a Cigoli un 52enne cicloamatore si è sentito male mentre stava pedalando insieme ad alcuni amici per la consueta gita della domenica mattina. E’ caduto a terra perdendo immediatamente conoscenza. Il suo cuore ha smesso di battere. L’intervento dei compagni e del medico Chi era con lui si è subito reso conto che la situazione era gravissima e che bisognava subito intervenire con le manovre rianimatorie e il massaggio cardiaco. Mentre...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvano

Notizie correlate

Alunno in arresto cardiaco a scuola, le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatoreUn alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa.

Ciclista colpito da un infarto, i compagni di squadra lo rianimano e lo salvanoImprovvisamente il respiro è diventato sempre più affannoso, pesante, la pedalata stanca, faticosa e i sensi sono venuti meno.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvano; Uomo seduto su una panchina muore per un malore - FoggiaToday; Studente morto in gita a Firenze dopo un malore. Il CNDDU: La sicurezza non è mai scontata; Malore improvviso mentre lavora: uomo portato d'urgenza al Civile di Brescia - BresciaToday.

Lotta tra la vita e la morte. L’attrice amatissima è in coma, malore improvviso: il mondo del cinema trattiene il respiroUn malore improvviso in piscina e la corsa disperata in ospedale: l'amatissima star de 'I fiumi di porpora' lotta tra la vita e la morte. Ecco chi è l'attrice che ha sconvolto il mondo del cinema ... cineblog.it

Sava: morto durante un soccorso stradale, cos’è successo? Fatale un malore improvvisoUna mattina di lavoro come tante, poi il dramma. Un uomo è morto mentre era impegnato in un intervento di soccorso stradale a Sava, nel Tarantino. Le prime informazioni parlano di un addetto alla guid ... alphabetcity.it

Leggo. . Un malore improvviso al lavoro, poi la corsa in ospedale e una diagnosi che gli cambierà per sempre la vita. È il 2013 quando il destino di Antonio Felli, tecnico di allarmi di 43 anni originario di Napoli ma residente ad Anzio, prende una direzione inas facebook