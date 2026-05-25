Un uomo di 56 anni, già condannato, è stato arrestato a Taranto perché esercitava il parcheggio abusivo. Durante l’intervento, ha rivolto insulti a una madre che non aveva pagato un supplemento. L’uomo era già sottoposto a misure cautelari e, dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere.

È stato disposto il trasferimento in carcere di un pregiudicato di Taranto, accusato di aver ripetutamente violato le misure cautelari a cui era sottoposto. L’uomo, di 56 anni, era noto alle forze dell’ordine per la sua attività di parcheggiatore abusivo nel centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Taranto a seguito delle numerose segnalazioni di inottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Chi è il pregiudicato coinvolto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito nei confronti di un uomo di 56 anni, già noto per precedenti penali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato parcheggiatore abusivo a Taranto, insulti a una madre per non aver pagato il "supplemento"

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