Parcheggiatore abusivo evade i domiciliari | arrestato dalla Polizia di Stato a Catania

Un giovane parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, non ha rispettato le limitazioni imposte e si trovava di nuovo in strada. L’arresto è stato eseguito dopo un controllo da parte delle forze dell’ordine, che hanno constatato la sua presenza in un’area pubblica senza autorizzazione.

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