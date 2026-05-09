Parcheggiatore abusivo evade i domiciliari | arrestato dalla Polizia di Stato a Catania
Un giovane parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, non ha rispettato le limitazioni imposte e si trovava di nuovo in strada. L’arresto è stato eseguito dopo un controllo da parte delle forze dell’ordine, che hanno constatato la sua presenza in un’area pubblica senza autorizzazione.
La Polizia di Stato ha arrestato un giovane parcheggiatore abusivo accusato di aver violato le prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Dopo il precedente arresto, l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe lasciato la propria abitazione senza autorizzazione per raggiungere nuovamente l’area di piazza Borsellino, dove avrebbe ripreso l’attività di parcheggiatore abusivo. Gli agenti lo hanno individuato mentre cercava di ottenere denaro dagli automobilisti in cerca di un posto auto negli stalli pubblici gratuiti della zona. Il 28enne era già noto alle forze dell’ordine per diversi episodi analoghi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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