Arezzo quinta sezione scrutinata | Comanducci sempre in vantaggio
Nella quinta sezione di Arezzo, la sezione 64 di Quarata, Comanducci mantiene la testa con il 48,37% delle preferenze. Ceccarelli si attesta al 33,86% e Donati al 15,36%. Finora sono state scrutinate cinque sezioni su dieci. I risultati indicano che Comanducci è in vantaggio rispetto agli altri candidati in questa parte della città. La percentuale di preferenze si aggiornerà con lo scrutinio delle sezioni rimanenti.
Quinta sezione scrutinata ad Arezzo, si tratta della 64, una delle tre di Quarata. Comanducci si conferma in vantaggio con il 48,37 per cento delle preferenze, Ceccarelli al 33,86 e Donati al 15,36. Marinelli 1,69 per cento, Menchetti 0,48 e Andreani 0,24. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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