Arezzo quinta sezione scrutinata | Comanducci sempre in vantaggio

Notizia in breve

Nella quinta sezione di Arezzo, la sezione 64 di Quarata, Comanducci mantiene la testa con il 48,37% delle preferenze. Ceccarelli si attesta al 33,86% e Donati al 15,36%. Finora sono state scrutinate cinque sezioni su dieci. I risultati indicano che Comanducci è in vantaggio rispetto agli altri candidati in questa parte della città. La percentuale di preferenze si aggiornerà con lo scrutinio delle sezioni rimanenti.