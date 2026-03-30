Ritorno di fiamma per Ndoye al Napoli | se Conte resta può essere una possibilità

Il Napoli ha ripreso i contatti con il giocatore svizzero Dan Ndoye, un esterno offensivo. La squadra sta valutando questa opzione considerando anche la presenza dell’allenatore, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. Ndoye era stato vicino al club in passato, e ora si discute di una possibile opportunità di reinserimento nel progetto tecnico.

Negli ultimi mesi il valore del giocatore aveva toccato cifre molto alte, arrivando anche intorno ai 40-45 milioni di euro. Ora, però, la situazione sembra cambiata. Il prezzo si è abbassato per via di una stagione non esaltante del Nottingham e questo ha riacceso l’interesse del club partenopeo, che vede in Ndoye un profilo ideale per rinforzare le corsie offensive. Ndoye è un’ala moderna, veloce e tecnica, capace di giocare su entrambe le fasce e di creare superiorità numerica grazie al dribbling. Proprio queste caratteristiche lo rendono perfetto per il gioco offensivo del Napoli, sempre alla ricerca di esterni dinamici e imprevedibili. L’idea del prestito con opzione rappresenta una soluzione intelligente: permetterebbe al Napoli di diluire i costi e valutare il rendimento del giocatore prima di un investimento definitivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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