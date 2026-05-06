GS AVIS Montevarchi stagione al via con il tricolore | Ciani campione italiano a cronometro

Il GS AVIS Montevarchi ha iniziato la stagione 2026 con una vittoria al campionato italiano a cronometro. Il corridore della squadra ha conquistato il titolo nazionale, portando il tricolore sulla divisa. L’evento si è svolto ad Arezzo e rappresenta un risultato di rilievo a poche settimane dall’inizio delle competizioni ufficiali. La squadra ha così aperto la nuova stagione con un traguardo importante.

Arezzo, 06 maggio 2026 – Il GS AVIS Montevarchi apre il 2026 con un risultato di assoluto prestigio, arrivato a poche settimane dall’avvio ufficiale dell’attività sportiva. Un inizio di stagione che non poteva essere più significativo per la società montevarchina, subito protagonista a livello nazionale. Dalla trasferta in Emilia-Romagna arriva infatti la notizia più importante: Giovanni Ciani si è laureato campione italiano a cronometro di categoria nella prova disputata a Monzuno, valida per il campionato nazionale UISP. Una prestazione di altissimo livello che ha permesso all’atleta di conquistare il titolo tricolore, portando subito in alto i colori del GS AVIS Montevarchi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - GS AVIS Montevarchi, stagione al via con il tricolore: Ciani campione italiano a cronometro Notizie correlate Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleArezzo, 6 maggio 2026 – L’attività sportiva è iniziata da appena un mese, ma è già arrivato un risultato di prestigio assoluto: il GS AVIS... Leggi anche: Primo titolo tricolore: "Ora al lavoro per Piazza di Siena». Rolli campione italiano, un salto nella storia Contenuti di approfondimento Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleDalla trasferta in Emilia arriva infatti la notizia più importante: Giovanni Ciani si è laureato CAMPIONE ITALIANO a cronometro di categoria, nella prova disputata domenica scorsa a Monzuno, in ... lanazione.it G.s. Avis Montevarchi: un 2025 straordinario tra sport, solidarietà e nuovi riconoscimentiArezzo, 12 novembre 2025 – A stagione conclusa, il G.S. AVIS Montevarchi tira le somme di un 2025 davvero straordinario, un anno che ha visto la società confermarsi come una delle realtà ... lanazione.it