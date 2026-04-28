L'allenatore italiano ha portato la sua squadra alla vittoria nel campionato qatariota, battendo l'Al Shamal per 3-2 nell'ultima giornata. La partita si è conclusa con il trionfo della formazione, che ha conquistato il titolo nazionale. La vittoria consente alla squadra di chiudere la stagione in cima alla classifica, dopo aver ottenuto un risultato importante sul campo avversario.

? Cosa sapere Mancini guida l'Al Sadd alla vittoria del campionato qatariota dopo il 3-2 contro l'Al Shamal.. Il tecnico aggiunge il Qatar ai titoli ottenuti in Italia, Inghilterra e Turchia.. Mancini conquista il campionato in Qatar con l’Al Sadd sventolando sul campo la bandiera dell’Italia legata al successo dell’Euro 2020. Il tecnico jesino ha guidato la squadra di Al Sadd alla vittoria del titolo nazionale dopo un duello decisivo contro l’Al Shamal, conclusosi con un punteggio di 3-2. La sfida, che ha protagonisti i calciatori Firmino, Paulo Otávio e Akram Afif, ha sancito il primato della formazione di Mancini nella classifica della lega qatariota.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mancini trionfa in Qatar: l’Al Sadd è campione con il Tricolore

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