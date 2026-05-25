Un paziente si è presentato senza appuntamento al Pronto Soccorso di Arezzo e è stato visitato subito, senza attese. Altri invece hanno dovuto attendere ore per entrare, fare esami o vedere un medico. La differenza di tempi di attesa ha creato sorpresa tra i presenti. Nessuna informazione ufficiale spiega il motivo di questa visita immediata. La situazione ha generato discussioni tra i presenti nel reparto.

AREZZO – C’è chi per entrare in ospedale aspetta ore, chi aspetta gli esami e chi aspetta il medico. E poi c’è chi, appena arrivato, ha pensato bene di presentarsi direttamente al mondo senza prendere appuntamento. Sabato mattina al Pronto Soccorso del San Donato una futura mamma si presenta con le doglie. Gli operatori danno un’occhiata alla situazione e capiscono subito che il nuovo arrivato non è tipo da liste d’attesa, codici colore o pratiche burocratiche: vuole uscire e basta. E così, mentre nell’open space si combatte la solita battaglia quotidiana tra malanni, dolori e pazienti in osservazione, scatta la mobilitazione generale. Destinazione: la “camera calda”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, l’unico che al Pronto Soccorso non ha dovuto aspettare

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Ha una vite INCASTRATA nel canale spinale e non riesce più a camminare per il DOLORE

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