Il Consiglio comunale di Arezzo si è riunito il 17 marzo 2026, affrontando numerosi temi tra cui la viabilità, la sanità, il turismo e i cantieri cittadini. Durante la seduta sono state presentate interrogazioni riguardanti il ponte di Neschieto e il pronto soccorso, oltre all’approvazione di diverse delibere amministrative. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei cittadini presenti.

Seduta ricca di temi quella del Consiglio comunale di Arezzo del 17 marzo 2026, tra interrogazioni su viabilità, sanità, turismo e cantieri cittadini e l’approvazione di alcune pratiche amministrative rilevanti. Ad aprire il dibattito è stata la consigliera Valentina Sileno con un’interrogazione sulla situazione della frazione di Neschieto, rimasta isolata dopo il crollo del ponte a seguito di eventi atmosferici. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che l’ipotesi iniziale di ricostruzione di un ponte alternativo è stata abbandonata a causa delle prescrizioni tecniche che ne avrebbero reso difficile la realizzazione. L’amministrazione punta invece a una nuova viabilità alternativa che colleghi direttamente la strada di Neschieto alla provinciale Setteponti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, dal ponte di Neschieto al pronto soccorso sotto stress: interrogazioni e nuove delibere in Consiglio comunale

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