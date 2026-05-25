AREZZO – In tempi in cui basta un commento sui social per andare in pezzi, c’è chi dai pezzi prova a ripartire. Si intitola infatti “Vita in frantumi” il nuovo singolo di Firelight, nome d’arte del giovane cantautore aretino Riccardo Ricci, tornato sulla scena musicale con un brano che parla di fragilità, cadute e voglia di rialzarsi. Il singolo è disponibile su tutti i digital store ed è stato prodotto dal producer Etrusko in collaborazione con l’etichetta milanese Orangle Records. Il tema è di quelli che toccano molti giovani: le prove difficili che la vita mette davanti senza chiedere il permesso. Ma il messaggio non è quello della resa. Anzi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, Firelight torna col martello: “Vita in frantumi” raccoglie i cocci di una generazione

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