Arezzo Firelight torna col martello | Vita in frantumi raccoglie i cocci di una generazione
AREZZO – In tempi in cui basta un commento sui social per andare in pezzi, c’è chi dai pezzi prova a ripartire. Si intitola infatti “Vita in frantumi” il nuovo singolo di Firelight, nome d’arte del giovane cantautore aretino Riccardo Ricci, tornato sulla scena musicale con un brano che parla di fragilità, cadute e voglia di rialzarsi. Il singolo è disponibile su tutti i digital store ed è stato prodotto dal producer Etrusko in collaborazione con l’etichetta milanese Orangle Records. Il tema è di quelli che toccano molti giovani: le prove difficili che la vita mette davanti senza chiedere il permesso. Ma il messaggio non è quello della resa. Anzi. 🔗 Leggi su Lortica.it
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