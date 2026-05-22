Casa e diritto all’abitare | Avs Arezzo 2020 raccoglie l’allarme del Sunia
Il Sunia ha lanciato un appello riguardo alla situazione dell’abitare nella città, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni delle abitazioni. Secondo l’associazione, sono fondamentali investimenti e interventi di manutenzione per affrontare le criticità legate all’emergenza abitativa. La richiesta riguarda anche l’adozione di una politica pubblica più efficace, capace di rispondere alle esigenze di chi non riesce a trovare una sistemazione adeguata. La questione viene presentata come prioritaria per il territorio.
Arezzo, 22 maggio 2026 – Casa e diritto all’abitare: AvsArezzo 2020 raccoglie l’allarme del Sunia. “Servono investimenti, manutenzioni e una nuova politica pubblica per l’emergenza abitativa”. «Alleanza Verdi e SinistraArezzo 2020 condivide e rilancia con forza l’allarme lanciato dal Sunia e dalla segretaria Francesca Faelli sulla gravissima situazione abitativa che interessa Arezzo e l’intera provincia. Da anni il problema della casa è stato sottovalutato dalle amministrazioni locali e dai governi nazionali, mentre il mercato degli affitti è diventato sempre più inaccessibile per lavoratori, giovani coppie, studenti, anziani e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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