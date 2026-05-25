Arezzo e Lucignano al voto | il corpo elettorale

Arezzo e Lucignano sono tornate alle urne. A Arezzo, i cittadini con diritto di voto sono 73.345. Dal referendum di marzo scorso, le liste elettorali non distinguono più tra uomini e donne, che ora sono inseriti in registri alfabetici senza differenze di genere.

Ad Arezzo gli aventi diritto sono 73.345. Dal referendum del marzo scorso che le liste elettorali separate fra uomini e donne non esistono più e tutti sono compresi e ordinati in registri alfabetici senza distinzioni di genere. È l’effetto del decreto legge 27 del marzo 2025.Tutti i numeri di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Al voto per scegliere il sindaco

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