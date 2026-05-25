Arezzo e Lucignano al voto | il corpo elettorale

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arezzo e Lucignano sono tornate alle urne. A Arezzo, i cittadini con diritto di voto sono 73.345. Dal referendum di marzo scorso, le liste elettorali non distinguono più tra uomini e donne, che ora sono inseriti in registri alfabetici senza differenze di genere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Arezzo gli aventi diritto sono 73.345. Dal referendum del marzo scorso che le liste elettorali separate fra uomini e donne non esistono più e tutti sono compresi e ordinati in registri alfabetici senza distinzioni di genere. È l’effetto del decreto legge 27 del marzo 2025.Tutti i numeri di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Al voto per scegliere il sindaco

Video Al voto per scegliere il sindaco

Notizie e thread social correlati

Lucignano al voto: i numeri della tornata elettoraleA Lucignano si svolgeranno le elezioni comunali domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Arezzo e Lucignano al voto: scatta il countdown per le elezioniTra le strade di Arezzo e i borghi della Valdichiana si avvicinano le elezioni comunali, con le urne che saranno aperte tra circa un mese.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 - Facsimile per Arezzo e Lucignano; Lucignano al voto: i numeri della tornata elettorale. Tutti i candidati; Lucignano al voto: i numeri della tornata elettorale; Comunali Lucignano, affluenza in calo: alle 23 ha votato il 44,01%.

arezzo e lucignano alElezioni: alle 12 ad Arezzo affluenza al 13%Affluenza poco al di sotto del 13% (12,94) nelle 97 sezioni di Arezzo. È questo il dato registrato alle 12 di domenica 24 maggio, nel primo dei due giorni dedicati al voto per eleggere sindaco e ... corrierediarezzo.it

arezzo e lucignano alLucignano sceglie il sindaco: sfida tra Juri Sicuranza e Matteo FerracaniDall'altra parte si mette in gioco Matteo Ferracani, consigliere comunale e capogruppo di opposizione, guida la lista civica Lucignano Adesso, aperta al territorio e sostenuta dal centrodestra. Il suo ... corrierediarezzo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web