Lucignano al voto | i numeri della tornata elettorale

A Lucignano si svolgeranno le elezioni comunali domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La consultazione riguarda l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. La tornata elettorale si terrà in due giorni consecutivi, come previsto dalla normativa. I cittadini avranno l’opportunità di esprimere la propria preferenza attraverso il voto. I seggi saranno aperti nelle rispettive sedi comunali durante le giornate indicate. Sarà possibile conoscere i risultati ufficiali una volta completate le operazioni di scrutinio.

Arezzo, 22 maggio 2026 – . A Lucignano si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Sono due le liste ammesse alla competizione elettorale: la lista n. 1 “Lucignano Adesso – Ferracani sindaco” e la lista n. 2 “Futuro Lucignano – Juri Sicuranza Sindaco”. Le quattro sezioni elettorali saranno allestite presso la scuola primaria di Lucignano, in via di Circonvallazione n. 2. Gli elettori complessivamente iscritti nelle liste sono 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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