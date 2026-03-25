La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha introdotto un assistente virtuale chiamato ISIA, un chatbot sviluppato con tecnologia di intelligenza artificiale. Per prenotare appuntamenti o iniziare pratiche, utenti possono utilizzare uno smartphone o un computer collegandosi a questo nuovo strumento. ISIA sostituisce le procedure tradizionali, rendendo più immediata la gestione delle richieste online.

L'obiettivo è semplificare la burocrazia per le imprese attraverso un ecosistema digitale avanzato, sempre disponibile e operativo Prenotare un appuntamento o avviare una pratica alla Camera di Commercio Irpinia Sannio è ancora più semplice: basta utilizzare il proprio smartphone o computer e rivolgersi a ISIA (Irpinia Sannio Intelligenza Artificiale), il nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale. L’assistente virtuale fornisce risposte in tempo reale e garantisce supporto continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, capace di gestire pratiche e appuntamenti mentre gli uffici sono chiusi e l'imprenditore è ancora al lavoro. La... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia l’assistente virtuale ISIA

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