Riqualificazione dell' area monumentale | istituite le aree pedonali in via Corsica e piazza Buonamici

Sono state istituite aree pedonali in via Corsica e piazza Buonamici, parte di un progetto di riqualificazione del centro storico. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’asse che porta a piazza dei Miracoli. Questa iniziativa si inserisce in un percorso volto a rendere più accessibile e vivibile il cuore della città. Le nuove zone pedonali sono state create per favorire spostamenti più sicuri e più comodi.

Prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico e di miglioramento della fruibilità pedonale dell'asse che conduce a piazza dei Miracoli. Con una nuova ordinanza, il Comune di Pisa ha istituito in via Corsica e in piazza Buonamici un'area pedonale urbana attiva 24 ore su 24, con l'obiettivo di rendere più sicuro e ordinato il collegamento tra il centro cittadino e uno dei principali poli di attrazione turistica. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi di rifacimento dei lastricati realizzati negli ultimi anni nelle strade del centro storico, che hanno interessato anche via dei Mille, restituendo continuità e qualità agli spazi urbani e rafforzando i percorsi pedonali tra le principali piazze monumentali.