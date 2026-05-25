Archeologia al castello di Montecchio Vesponi | open day della campagna di scavo 2026
Nel castello di Montecchio Vesponi si terranno due giornate di Open Day dedicate alla campagna di scavo archeologico del 2026. La manifestazione permette al pubblico di visitare i siti di scavo e di osservare le attività in corso. Gli scavi, ripresi lo scorso anno, si concentrano su aree storiche del castello, con l’obiettivo di approfondire le recenti scoperte. L’evento si svolge in un’ottica di archeologia pubblica, coinvolgendo cittadini e appassionati.
Il passato riemerge sotto i nostri occhi. Dopo la ripresa degli scavi dello scorso anno, la campagna archeologica 2026 presso il Castello di Montecchio Vesponi (Castiglion Fiorentino) introduce un’importante iniziativa di archeologia pubblica: due giornate di Open Day che consentiranno ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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