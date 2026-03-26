La tradizione si rinnova anche a Montecchio Vesponi

A Montecchio Vesponi si rinnova una tradizione locale con la Processione della Madonna Addolorata, prevista per venerdì 27 marzo. La manifestazione si svolge come ogni anno e coinvolge la comunità della zona, mantenendo vivo un evento di carattere religioso e culturale. La processione si svolge nel rispetto delle consuete modalità e orari stabiliti dagli organizzatori.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . Domani, venerdì 27 marzo prevista la Processione della Madonna Addolorata. Partenza dalla chiesa di San Biagio. Come da tradizione ritorna la Processione della Madonna Addolorata a Montecchio Vesponi. L’appuntamento è per domani, venerdì 26 marzo alle ore 21.00 con partenza dalla Chiesa di San Biagio. La tradizionale e suggestiva iniziativa si snoda per le strade dell’attiva frazione e prevede sette scenografici quadri, animati dai tanti parrocchiani, oltre 50, che rappresentano la passione di Gesù Cristo. Il percorso prevede, come detto, la partenza dalla Chiesa per poi dirigersi verso il “burroncino”, “doccia” e attraversamento Strada Regionale 71, via Schiatti e ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tradizione si rinnova anche a Montecchio Vesponi Articoli correlati Castiglion Fiorentino: festa di San Biagio a Montecchio VesponiArezzo, 3 febbraio 2026 – Montecchio Vesponi, frazione di Castiglion Fiorentino, in festa per celebrare il suo Santo Patrono San Biagio. Scontro tra due auto sulla SR71 a Montecchio Vesponi: due feriti gravi trasferiti alle ScotteÈ stato attivato alle ore 14:45 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto sulla SR71, nei pressi di Montecchio Vesponi.