Coldiretti centri estivi in campagna | Domenica open-day per le famiglie
Con la fine dell’anno scolastico alle porte, gli agriturismi e i centri estivi in campagna organizzano domenica open-day dedicati alle famiglie. Questi eventi permettono alle famiglie di visitare le strutture, conoscere le attività previste e valutare le opportunità di soggiorno per i figli durante l’estate. La giornata offre anche l’opportunità di incontrare gli operatori e scoprire i programmi di educazione ambientale e le attività all’aperto proposte. L’iniziativa si rivolge a chi cerca alternative alla città e vuole trascorrere momenti in campagna con i propri figli.
Tempo di lettura: 2 minuti Con la fine dell’anno scolastico alle porte, gli agriturismi e le fattorie didattiche di Campagna Amica aprono i battenti a bambini e genitori per presentare le opportunità offerte dai centri estivi in campagna, un’esperienza educativa e coinvolgente che unisce divertimento, apprendimento e contatto autentico con la natura. L’iniziativa promossa da Coldiretti e Campagna Amica punta a celebrare i venticinque anni dall’approvazione della Legge di Orientamento, la 201 del 18 maggio 2001, fortemente sostenuta e ispirata dalla Coldiretti, che ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana. L’appuntamento è per domenica 17 maggio, in tutte le regioni italiane (elenco completo su www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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