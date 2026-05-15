Coldiretti centri estivi in campagna | Domenica open-day per le famiglie

Con la fine dell’anno scolastico alle porte, gli agriturismi e i centri estivi in campagna organizzano domenica open-day dedicati alle famiglie. Questi eventi permettono alle famiglie di visitare le strutture, conoscere le attività previste e valutare le opportunità di soggiorno per i figli durante l’estate. La giornata offre anche l’opportunità di incontrare gli operatori e scoprire i programmi di educazione ambientale e le attività all’aperto proposte. L’iniziativa si rivolge a chi cerca alternative alla città e vuole trascorrere momenti in campagna con i propri figli.

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