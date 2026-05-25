Un nuovo film esplora l’ipotesi che il Cristianesimo non sia mai stato una voce unitaria. Il documentario si concentra su Aqvileia e le diverse interpretazioni religiose che si sono sviluppate nel tempo. La produzione analizza fonti storiche e testi antichi, evidenziando le divergenze tra vari gruppi cristiani e le loro pratiche. Non vengono inserite opinioni personali, ma si limitano i fatti relativi alle differenze tra le comunità religiose dell’epoca.

E se il Cristianesimo non fosse mai stato una sola voce? È da questa domanda che nasce AQVILEIA E I CRISTIANESIMI PERDUTI, il nuovo documentario diretto da Massimo Garlatti-Costa, che sarà presentato in anteprima al Festival Internazionale della Storia èStoria 2026, venerdì 29 e sabato 30 maggio alle ore 19.30 presso BorGO Cinema, in via Rastello 5759 a Gorizia. Il film conduce lo spettatore in un viaggio affascinante attraverso la storia di Aquileia, una delle città più importanti del mondo romano e crocevia di culture, commerci e religioni tra Oriente e Occidente. Attraverso mosaici, simboli, reperti archeologici, studi storici e... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Aqvileia e i cristianesimi perduti”, il nuovo film di Massimo Garlatti-Costa

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Argomenti più discussi: Aqvileia e i cristianesimi perduti, il nuovo film di Massimo Garlatti-Costa; Festival èStoria da lunedì 25 maggio; BIANCA di Nanni Moretti dal 25 al 27 maggio al Visionario; A Gorizia l’anteprima di Aqvileia e i cristianesimi perduti.

Il documentario sarà presentato a èStoria 2026 al BorGO Cinema: al centro Aquileia e le origini plurali del Cristianesimo #Friuli #Gorizia #Cultura #Eventi x.com

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