Appuntamento con la registrazione del podcast che racconta Brindisi Caffè tra amici

BRINDISI - Riscoprire le radici del territorio, salvaguardare il patrimonio linguistico e tramandare aneddoti che rischiano di andare perduti. Sono questi i temi al centro del prossimo appuntamento con "Caffè tra amici", il format podcast curato dall’Associazione Culturale Miglio 365.La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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