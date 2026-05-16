Milano Campari racconta la città tra podcast live e street art
A Milano, il marchio ha avviato un progetto che coinvolge podcast dal vivo e installazioni di street art per raccontare la città. Tra le iniziative, un murales realizzato dall’artista Gio Pastori che andrà a modificare l’aspetto di alcuni quartieri. Contestualmente, sono stati annunciati nuovi protagonisti come narratori che avranno il compito di svelare i dettagli e le storie meno conosciute di Milano, attraverso incontri e performance pubbliche.
?? Punti chiave Come cambierà il volto di Milano grazie al nuovo murales di Gio Pastori? Chi sono i nuovi narratori che scopriranno i segreti della città? Cosa nasconde la mappa storica del legame tra Campari e Milano? Perché un marchio storico ha scelto la Cittadella degli Archivi??? In Breve Podcast live con Matilde Gioli e Pietro Colaprico presso la Cittadella degli Archivi. Mostra della Galleria Campari con mappa dettagliata della presenza del brand sul territorio. Realizzazione di un murales . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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