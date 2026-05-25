Approvati i lavori di riqualificazione degli spazi destinati a sagre e volontariato locale

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati approvati i lavori di riqualificazione dell’area ex Cavagion, spazio dedicato a sagre e attività di volontariato locale. Questa zona rappresenta il cuore delle iniziative di volontariato nella zona. La pro loco di Stellata ha presentato progetti per migliorare ulteriormente questa zona strategica, che ospita eventi e attività di comunità. I lavori mirano a potenziare gli spazi e a favorire lo svolgimento di eventi e iniziative di volontariato.

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L’area ex Cavagion è la ‘casa’ del volontariato locale. Esistono progettualità della stessa pro loco di Stellata che mirano a valorizzare ulteriormente questo punto nevralgico delle attività. Qui si trovano la sede della sagra dell’anitra, il centro anziani, gli spazi utilizzati da pro loco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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