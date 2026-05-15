Villa comunale Pietro Palumbo | al via i lavori di riqualificazione per spazi inclusivi e accessibili

FRANCAVILLA FONTANA – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria all'interno della Villa Comunale "Pietro Palumbo", finalizzati alla riqualificazione dell'area verde pubblica e alla realizzazione di spazi inclusivi e accessibili, in coerenza con il Piano per l'eliminazione delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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