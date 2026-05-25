Appalto per il ripascimento del litorale di Falcone assolti sindaco e funzionari | insussistenza del fatto per tutti gli imputati

Un processo riguardante l’appalto per il ripascimento del litorale di Falcone si è concluso con l’assoluzione di tutte le persone coinvolte. Il giudice ha stabilito l’insussistenza del fatto per il sindaco, una funzionaria comunale e un progettista, tutti imputati nel procedimento. La decisione riguarda le accuse legate alla progettazione e all’affidamento dei lavori di sistemazione della spiaggia. Il procedimento si è concluso con cinque assoluzioni con formula piena.

Si chiude con cinque assoluzioni con formula piena il processo legato all’appalto per la progettazione dei lavori di ripascimento del litorale di Falcone, che vedeva imputati il sindaco di Falcone, Carmelo Paratore, la funzionaria comunale Marisa Minghetti, il progettista ingegnere Massimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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