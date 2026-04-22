Morte dell’operaio in autostrada assolti gli imputati del Cas accusati di omissioni | Il fatto non sussiste

Il processo riguardante la morte di un operaio di 40 anni avvenuta nel 2015 sull’autostrada A20 tra Messina e Palermo si è concluso con l’assoluzione degli imputati, coinvolti in un procedimento per omissioni. Il Tribunale collegiale di Messina, presieduto dalla giudice Adriana Sciglio, ha deciso che il fatto non sussiste, chiudendo così il capitolo giudiziario relativo all’incidente. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato le prove e le accuse mosse contro gli imputati.

Assolti perché il fatto non sussiste. Si chiude così il processo di fronte al Tribunale collegiale di Messina presieduto da Adriana Sciglio legato alla morte del 40enne operaio barcellonese Felice Galdino, deceduto nella tarda serata del 20 ottobre 2015 sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nel.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Strage di braccianti sulla Statale 16, assolti titolari dell'azienda accusati di caporalato: "Il fatto non sussiste" Accusati di violenza sessuale di gruppo: assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”Accusati di violenza sessuale di gruppo e assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morte dell’operaio davanti al Cimitero, la Procura apre un’inchiesta; Taranto, cade un palo della luce per il forte vento: muore sul colpo un operaio di 38 anni. Aperta inchiesta; Operaio cade da uno scaletto e muore durante lavori di ristrutturazione di una gioielleria a Napoli; Giovane operaio morto dopo la caduta dal capannone: un uomo indagato per omicidio colposo aggravato. Taranto (TA), operaio morto sul lavoro: la Uil chiede più controlli e sicurezzaA Taranto, in provincia di Taranto, dopo la morte dell’operaio Domenico Di Ponzio, la Uil interviene chiedendo un rafforzamento dei controlli e delle misure di sicurezza sul lavoro. L’uomo, 38 anni, è ... trmtv.it Ravenna, un indagato per la morte sul lavoro del 21enne operaio cesenateC’è un indagato per la morte di Rayan Lassoued. E c’è anche una prima ipotesi della causa che giovedì scorso ha provocato la caduta dell’operaio ... corriereromagna.it Appena salvato da morte certa sulla S.P. 231, tratto Ruvo- Corato direzione Corato, ha un collare verde di tela. Il forte temporale di ieri ha causato fughe di cani che non sono sotto il controllo dei proprietari. Ricordiamo ai detentori di prestare ATTENZIONE ai p - facebook.com facebook Grande dolore per la morte di Emanuele, artista 16enne: con il rap il racconto di una vita x.com