Apnea del sonno in arrivo la pillola | Agisce su cause neuromuscolari dell'OSA Studio mostra l'efficacia

Una pillola sperimentale si è dimostrata efficace nel trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA), secondo uno studio recente. La ricerca evidenzia che il farmaco agisce sulle cause neuromuscolari della condizione. Al momento, il trattamento non sostituisce le terapie tradizionali, ma rappresenta un possibile sviluppo futuro. La sperimentazione è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali effetti collaterali o approvazioni ufficiali.

Un nuovo studio ha dimostrato che una pillola sperimentale è efficace contro l'apnea ostruttiva del sonno (OSA). Agisce sulle cause neuromuscolari. Già avviato il processo di richiesta di autorizzazione al commercio presso le autorità sanitarie competenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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