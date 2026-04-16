Vick liceale inventa un modo per eliminare l'arsenico dall'acqua con bustine di tè | studio conferma l'efficacia

Uno studente di liceo ha ideato un metodo per rimuovere l'arsenico dall’acqua utilizzando bustine di tè trattate appositamente. Uno studio condotto di recente ha confermato l’efficacia di questa soluzione. La scoperta potrebbe rappresentare un approccio semplice e accessibile per migliorare la qualità dell’acqua potabile in alcune aree. La ricerca ha analizzato i risultati ottenuti in laboratorio, attestando la capacità delle bustine di tè di eliminare l’arsenico presente nell’acqua.