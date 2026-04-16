Vick liceale inventa un modo per eliminare l'arsenico dall'acqua con bustine di tè | studio conferma l'efficacia
Uno studente di liceo ha ideato un metodo per rimuovere l'arsenico dall’acqua utilizzando bustine di tè trattate appositamente. Uno studio condotto di recente ha confermato l’efficacia di questa soluzione. La scoperta potrebbe rappresentare un approccio semplice e accessibile per migliorare la qualità dell’acqua potabile in alcune aree. La ricerca ha analizzato i risultati ottenuti in laboratorio, attestando la capacità delle bustine di tè di eliminare l’arsenico presente nell’acqua.
Lo studente di liceo Vick J. Tan ha inventato un modo per eliminare l'arsenico dall'acqua attraverso bustine di tè opportunamente trattate. La contaminazione da arsenico rappresenta un problema di salute pubblica prioritario per l'OMS: fino a 220 milioni di persone sono esposte al rischio. Studio conferma l'efficacia nella rimozione del semimetallo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
L’invasione silenziosa: come le mantidi aliene arrivate dall’Asia stanno conquistando l’Italia e l’EuropaLe mantidi aliene asiatiche si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in Europa, favorite dal commercio globale e dal clima sempre più mite.
Leggi anche: A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”