AperiCuore a Scorzè | cinque giorni tra musica street food solidarietà e divertimento

Notizia in breve

Dal 28 maggio al 1° giugno si svolge a Scorzè AperiCuore 2026, un festival organizzato da un gruppo di giovani. L’evento dura cinque giorni e include musica, street food e attività di solidarietà. La manifestazione è diventata un appuntamento noto in Veneto, combinando intrattenimento e iniziative di volontariato. L’obiettivo principale è promuovere la sensibilizzazione attraverso momenti di divertimento e partecipazione pubblica.