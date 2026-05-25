AperiCuore a Scorzè | cinque giorni tra musica street food solidarietà e divertimento
Dal 28 maggio al 1° giugno si svolge a Scorzè AperiCuore 2026, un festival organizzato da un gruppo di giovani. L’evento dura cinque giorni e include musica, street food e attività di solidarietà. La manifestazione è diventata un appuntamento noto in Veneto, combinando intrattenimento e iniziative di volontariato. L’obiettivo principale è promuovere la sensibilizzazione attraverso momenti di divertimento e partecipazione pubblica.
Dal 28 maggio al 1° giugno torna a Scorzè AperiCuore 2026, il festival sociale organizzato da AperiGiovani di Trebaseleghe che negli anni è diventato un punto di riferimento in Veneto per la capacità di unire intrattenimento, sensibilizzazione e volontariato. L’evento si svolgerà in Piazza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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