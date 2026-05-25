Anzio | Nettuno Truffe online e carte di credito clonate Smantellato dalla GdF sodalizio criminale con 17 persone raggiunte da misure cautelari

Da cronachecittadine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato 17 persone coinvolte in un'organizzazione criminale che ha realizzato truffe online e clonazioni di carte di credito. Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Anzio e Nettuno. L’indagine ha accertato che il gruppo aveva messo in atto diverse operazioni fraudolente, sottraendo denaro tramite pagamenti digitali e clonando carte di credito. Le attività sono state portate avanti con perquisizioni e sequestri.

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