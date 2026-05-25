Anzio nasce Pompieropoli | i Vigili insegnano la sicurezza ai bimbi

Notizia in breve

A Anzio è stata inaugurata Pompieropoli, un’attività educativa gestita dai Vigili del Fuoco rivolta ai bambini. Durante l’evento, i soccorritori illustreranno i rischi legati alle correnti marine e realizzeranno dimostrazioni pratiche di sicurezza in piazza, tra cui alcune dimostrazioni chimiche. L’obiettivo è insegnare ai più giovani le misure di prevenzione e i comportamenti corretti in situazioni di emergenza.