Anzio nasce Pompieropoli | i Vigili insegnano la sicurezza ai bimbi
A Anzio è stata inaugurata Pompieropoli, un’attività educativa gestita dai Vigili del Fuoco rivolta ai bambini. Durante l’evento, i soccorritori illustreranno i rischi legati alle correnti marine e realizzeranno dimostrazioni pratiche di sicurezza in piazza, tra cui alcune dimostrazioni chimiche. L’obiettivo è insegnare ai più giovani le misure di prevenzione e i comportamenti corretti in situazioni di emergenza.
? Domande chiave Come spiegheranno i Vigili del Fuoco i pericoli delle correnti marine? Cosa mostreranno i soccorritori con le dimostrazioni chimiche in piazza? Perché la prevenzione estiva è diventata una priorità per il Comune? Come impareranno i bambini a gestire un'emergenza domestica improvvisa??? In Breve Evento in Piazza Garibaldi domenica 24 maggio dalle ore 9,30 alle 18,00. Il capo reparto Stefano Febrini coordina le attività operative dei Vigili del Fuoco. Focus su rischi estivi c . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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