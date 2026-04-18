La scorsa settimana, i calciatori del Forlì Football Club hanno partecipato a un’attività presso la scuola dell’infanzia Il Giardino dei Sogni, dove hanno insegnato ai bambini le basi del gioco del calcio. L’evento si è svolto durante una mattinata di lunedì, offrendo ai piccoli partecipanti l’opportunità di interagire con i professionisti del settore e di avvicinarsi al mondo del calcio in modo pratico e diretto.

I calciatori del Forlì Football Club hanno trasformato una normale mattinata di lunedì scorso in un evento memorabile per i bambini della scuola dell’infanzia Il Giardino dei Sogni. Gli atleti professionisti si sono recati presso l’istituto per condividere momenti di gioco e insegnamenti sportivi con i piccoli alunni, superando la barriera tra il mondo del calcio agonistico e quello dell’educazione primaria. L’atmosfera all’interno della struttura scolastica era carica di un’attesa speciale prima ancora che i giocatori facessero il loro ingresso. Una volta arrivati, gli sportivi, vestiti con la divisa ufficiale della squadra, hanno accolto i bambini con sorrisi e disponibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì FC in campo a scuola: i campioni insegnano il gioco ai bimbi

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