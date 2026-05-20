Oltre 400 bimbi in caserma Lezioni di sicurezza con i vigili del fuoco
Ieri presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena si è svolta l’iniziativa ‘Caserma aperta’, attirando più di 400 bambini. L’evento ha previsto lezioni di sicurezza e attività pratiche, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle procedure di emergenza e prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di molte famiglie e ha coinvolto i bambini in diverse sessioni organizzate dai vigili del fuoco presso la sede centrale in via Formigina.
Una giornata all’insegna della sicurezza e della vicinanza alla cittadinanza. Ha registrato un vero e proprio boom di presenze l’iniziativa ’Caserma aperta’, ieri presso la sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena, in via Formigina. La risposta della città è stata straordinaria fin dalle prime ore del mattino, sessione dedicata interamente ai più piccoli: sono stati infatti ben 410 i bambini accolti all’interno della struttura. Per loro i vigili del fuoco, con il prezioso e fondamentale supporto del personale in forza al Comando, hanno mostrato manovre e mezzi, intrattenendo i bimbi con sketch e dimostrazioni pratiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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