Oltre 400 bimbi in caserma Lezioni di sicurezza con i vigili del fuoco

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena si è svolta l’iniziativa ‘Caserma aperta’, attirando più di 400 bambini. L’evento ha previsto lezioni di sicurezza e attività pratiche, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle procedure di emergenza e prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di molte famiglie e ha coinvolto i bambini in diverse sessioni organizzate dai vigili del fuoco presso la sede centrale in via Formigina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata all’insegna della sicurezza e della vicinanza alla cittadinanza. Ha registrato un vero e proprio boom di presenze l’iniziativa ’Caserma aperta’, ieri presso la sede centrale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena, in via Formigina. La risposta della città è stata straordinaria fin dalle prime ore del mattino, sessione dedicata interamente ai più piccoli: sono stati infatti ben 410 i bambini accolti all’interno della struttura. Per loro i vigili del fuoco, con il prezioso e fondamentale supporto del personale in forza al Comando, hanno mostrato manovre e mezzi, intrattenendo i bimbi con sketch e dimostrazioni pratiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

oltre 400 bimbi in caserma lezioni di sicurezza con i vigili del fuoco
© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 400 bimbi in caserma. Lezioni di sicurezza con i vigili del fuoco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Femmes de Guerre : missions sous haute tension

Video Femmes de Guerre : missions sous haute tension

Sullo stesso argomento

Ex Caserma dei vigili del fuoco, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiHa preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del...

Leggi anche: Vigili del fuoco in cattedra. Sono 160 gli studenti coinvolti nelle lezioni di sicurezza

Bimbi delle elementari a lezione di dialettoTorna il dialetto nella scuola elementare di Mascarino. Il corso di dialetto bolognese è in programma all’inizio di marzo, durerà un mese, prevede cinque lezioni da un’ora ed è indirizzato ai bambini ... ilrestodelcarlino.it

Al Buzzi il centro ustioni dei piccoli: Oltre 400 bimbi curati in sei anni. Ora studiamo come operarli menoL’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che oltre a quaranta vittime lascia più di cento ustionati, molti gravi che ancora lottano per sopravvivere e moltissimi che per mesi e anni dovranno fare i ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web