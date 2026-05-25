Anziano scippato da un gruppo di ragazzi

Un anziano è stato derubato della collanina d’oro che portava al collo durante un episodio avvenuto sabato mattina vicino al Parco del Velodromo in via Pasubio. Un gruppo di ragazzi ha aggredito la vittima, che è stata presa di mira e derubata. L'aggressione si è verificata in pieno giorno, intorno alle 11.30. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabili o sui motivi dell’aggressione.

Un anziano è stato aggredito e derubato della collanina d’oro che portava al collo. E' accaduto nella tarda mattinata di sabato 23 maggio, quando la vittima si trovava vicino al Parco del Velodromo di via Pasubio. L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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