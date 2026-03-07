Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food | 30enne in ospedale

Un uomo di 30 anni è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dopo un episodio avvenuto fuori da un fast food, dove un gruppo di ragazzi lo ha circondato e aggredito. Secondo quanto riferito, i aggressori gli hanno prima spruzzato spray al peperoncino, causando confusione, e successivamente lo hanno colpito con un pugno. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

L'aggressione, su cui ora indaga la polizia, è avvenuta in corso Lodi, nella serata di venerdì. Soccorso in codice giallo un 30enne Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi. Prima lo spray al peperoncino per disorientarlo poi il colpo. Una botta alla scapola con un oggetto contundente che lo ha ferito. Un uomo di 30 anni, cittadino pakistano, nella serata di venerdì è stato soccorso in corso Lodi da un'ambulanza del 118 in seguito a un'aggressione. La telefonata con la richiesta di intervento è scattata poco dopo le 22, da corso Lodi (Porta Romana). Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza insieme agli agenti della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Accerchiato e aggredito da cinque persone: turista finisce in ospedale Leggi anche: Violenza in centro, commerciante aggredito da un gruppo di ragazzi: "Volevano i soldi" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accerchiato e aggredito da un gruppo di.... Temi più discussi: Ancora violenza in centro a Bari: turista ferito e derubato in piazza Massari; Aggredito da tre coetanei, 15enne picchiato con calci e pugni; Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco; Baby gang rapina 13enne in zona Bocconi: nei guai un altro giovanissimo, fermato da un poliziotto fuori servizio. Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food: 30enne in ospedaleL'aggressione, su cui ora indaga la polizia, è avvenuta in corso Lodi, nella serata di venerdì. Soccorso in codice giallo un 30enne ... milanotoday.it Cisterna, coltellate per rubargli il cane: aggredito da cinque ragazziUn 36enne aggredito nella notte davanti al Pat. Prima gli chiedono una sigaretta, poi i soldi e quindi l’animale ... latinaoggi.eu Orrore a Ferno dove un 17enne è stato accerchiato da 3 marocchini. È stato poi minacciato con un coltello, costretto a salire in macchina e trascinato in un capannone abbandonato. Lì lo hanno picchiato a sangue e gli hanno rubato tutto: soldi, cellulare e pers - facebook.com facebook