Un’anziana donna è stata vittima di un furto di 500 euro, soldi che aveva destinato a suo nipote. La donna ha dichiarato di essere arrabbiata e affranta, sottolineando che non si può continuare a ignorare questi episodi. Secondo quanto riferito, i soldi sono stati sottratti durante un borseggio. La vittima ha chiesto che vengano prese misure concrete per fermare questi reati e ha espresso il desiderio di vedere azioni più efficaci.

"Sono arrabbiata, non si può continuare a far finta di niente: dobbiamo agire. Sono davvero affranta". Questo è il pensiero della vittima di un borseggio da 500 euro in pieno giorno in via Marconi, venerdì pomeriggio intorno alle 17. "Non sono solita avere così tanti soldi in contanti, erano i risparmi miei e di altri familiari: avevamo fatto una colletta per comprare il cellulare a mio nipote", dice la signora vittima del borseggio. La donna racconta di essere entrata in un negozio sorvegliato da telecamere. Insieme a lei una cassiera e altre due persone. "Dopo essere uscita dal locale, mi sono recata in un bar – racconta –. Lì ho scoperto che non avevo più soldi e documenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana borseggiata di 500 euro : "Erano i soldi per mio nipote"

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