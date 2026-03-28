Finto nipote soldi veri | anziana raggirata ma i carabinieri fermano i truffatori

Un'anziana donna di Orsogna è stata raggirata telefonicamente da un falso parente, convincendola a consegnare tremila euro. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato i due uomini coinvolti nella truffa, che avevano organizzato il raggiro. La vittima si è rivolta alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini e interrotto le attività dei truffatori.

Chieti - A Orsogna un'anziana cade nel raggiro telefonico del falso parente e consegna tremila euro, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri consente il recupero Nuovo episodio di truffa agli anziani nel Chietino, dove i Carabinieri di Orsogna hanno arrestato in flagranza due uomini, un 46enne e un 54enne, residenti nelle province di Napoli e Salerno, accusati di concorso in truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima avrebbe ricevuto una telefonata sulla linea di casa da parte di un uomo che, fingendosi il nipote, l’avrebbe convinta a consegnare con urgenza 3.000 euro. Il denaro, secondo il racconto usato per il raggiro, sarebbe servito a coprire un presunto debito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Finto nipote, soldi veri: anziana raggirata ma i carabinieri fermano i truffatori Articoli correlati "Nonna, aiutami": anziana raggirata con la truffa del finto nipote, bottino da 100mila euroAgli arresti domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani, protagonisti di un raggiro ai danni di un'anziana signora: decisivi i video di... Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”. Tutto quello che riguarda Finto nipote Temi più discussi: Nonna ho bisogno di soldi, ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatori; Roiate, truffa telefonica ad un'anziana: utilizzata l'intelligenza artificiale per riprodurre la voce del nipote. L'allarme del sindaco; Tenta la truffa parlando di un incidente e di una donna incinta ferita, falso carabiniere finisce nella rete di quelli veri - AgrigentoNotizie; La truffa del money muling: basta un click per perdere migliaia di euro, ecco come evitarla. Sono tuo nipote, mandami soldi: anziana di Colleferro li smaschera e fa intervenire i CarabinieriColleferro, anziana riconosce la truffa del finto nipote, chiama i Carabinieri e fa fallire il colpo: denunciati due uomini, avviato il foglio di via. ilquotidianodellazio.it Colleferro, truffa del finto nipote: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del finto nipote. Ma questa volta il piano è ... romadailynews.it Truffa ai danni di anziani con il metodo del “finto nipote”, a Enna e Leonforte due denunciati dalla Polizia. https://www.ilfattonisseno.it/2026/03/truffa-ai-danni-di-anziani-con-il-metodo-del-finto-nipote-a-enna-e-leonforte-due-denunciati-dalla-polizia/ - facebook.com facebook Truffa del finto nipote: arrestati due uomini x.com