Antonio Giordano presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania =

Il professore Antonio Giordano è stato nominato nuovo presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dall’ospedale, che ha comunicato la sua entrata nel ruolo. Giordano sostituisce il precedente presidente e assume l’incarico con l’obiettivo di guidare le attività scientifiche e di ricerca della struttura.

Il professore Antonio Giordano è il nuovo presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania. Una novità che lo stesso nosocomio definisce, in una nota, “un passo strategico nel rafforzamento della propria governance scientifica”. Oncologo, patologo e genetista, Giordano è già direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia e professore di anatomia e istologia patologica all’università di Siena. “Sono felice di accettare la presidenza del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania – afferma Giordano – Il mio obiettivo è quello di contribuire alla crescita scientifica della struttura, che può già contare su un team clinico di grande valore, sviluppando nuovi programmi di ricerca e rafforzando le collaborazioni accademiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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