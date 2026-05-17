Il Futsal Lecce riparte da Vito Lillo | è lui il nuovo direttore sportivo

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Futsal Lecce ha annunciato il nuovo direttore sportivo, Vito Lillo, che assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la squadra e sviluppare la programmazione tecnica. Lillo ha già avuto esperienze nel settore sportivo e ora entra ufficialmente nel club, che punta a migliorare le proprie prestazioni nella prossima stagione. La scelta arriva in un momento di cambiamenti e si inserisce nel progetto di crescita del team. La dirigenza ha comunicato ufficialmente questa novità attraverso un comunicato.

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LECCE – Il Futsal Lecce guarda al futuro con rinnovata ambizione e decide di affidare le chiavi della propria gestione tecnica a una figura di spessore.La società ha infatti annunciato ufficialmente l’ingresso nei quadri dirigenziali di Vito Lillo, che assume il ruolo di direttore sportivo. Si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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