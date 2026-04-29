L'ASD Terranuova Traiana ha annunciato che, al termine della stagione sportiva 2025-2026, il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo della prima squadra si concluderà. La società ha ringraziato pubblicamente Resti per il lavoro svolto durante il suo incarico. La comunicazione è stata diffusa oggi, 29 aprile 2026, senza ulteriori dettagli su eventuali sostituzioni o futuri piani.

Arezzo, 29 aprile 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica, con profonda riconoscenza e sincera commozione, che al termine della stagione sportiva sportiva 2025-2026 si concluderà il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo della Prima Squadra, Donello Resti. Una decisione maturata esclusivamente per motivi personali, che porta Donello a intraprendere una scelta di vita importante: lasciare definitivamente il mondo del calcio per dedicarsi pienamente alla famiglia, al riposo e a tutto ciò che, negli anni, è stato inevitabilmente messo in secondo piano per amore di questo sport. Quella che si chiude di fatto domenica prossima non è soltanto una collaborazione sportiva, ma un percorso umano intenso, autentico e profondo, costruito giorno dopo giorno all’interno del nostro Club.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova Traiana, Donello Resti non è più il direttore sportivo del club

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