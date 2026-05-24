De Laurentiis in conferenza con Conte squilla il cellulare | Aurelio chi è? Un rompicoglioni

Il presidente interrotto di continuo mentre annuncia l'addio di Antonio Conte al Napoli. Il cellulare squilla con insistenza: "Scusa, Aurelio, ma chi è?". E a un certo punto sbotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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De Laurentiis: “Conte dica subito se vuole andare via, altrimenti non abbandonerà mai il Napoli”Il presidente del Napoli ha dichiarato che il tecnico potrebbe lasciare la squadra solo se esprime chiaramente l’intenzione di farlo.

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In conferenza stampa con il presidente De Laurentiis, Antonio Conte annuncia l'addio dal Napoli x.com

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Lazio pres. Lotito: Abbiamo sbagliato 3 gol facili nel finale. Abbiamo concesso 2 gol identici contro la Roma. I giocatori hanno paura in campo... Dormo 3 ore al giorno, ho portato 6 trofei in 22 anni, lavoro su un nuovo stadio, una nuova accademia. Sto quotan reddit